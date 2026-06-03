Ένα podcast που ζωντανεύει στην τηλεόραση!

Η Ανδριανή Αγγελιδάκη υποδέχεται τους καλεσμένους της και μαζί δημιουργούν έναν ασφαλή χώρο για να ακούμε, να ρωτάμε, να νιώθουμε και να μοιραζόμαστε….

Μαζί με ειδικούς και ανθρώπους της καθημερινότητας, συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν: από την υγεία και τη σχέση με το σώμα μας, μέχρι το άγχος, την μοναξιά, την αυτοεκτίμηση και την αλλαγή. Αναζητάμε απαντήσεις, προτείνουμε λύσεις, ανοίγουμε συζητήσεις.

Το podcast της ζωής σου. Εδώ, όλα όσα σκέφτεσαι… έχουν τον χώρο τους.