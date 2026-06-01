Μια εκπομπή πορτραίτων. Προσωπικές ιστορίες … ανθρώπων που ξεχωρίζουν.

Με αφετηρία την πίστη μας στη ζωή και στον δυναμισμό των δημιουργικών ανθρώπων, ξεκινάμε ένα συναρπαστικό ταξίδι και καταγράφουμε ιστορίες ανθρώπων.

Η εκπομπή ακολουθεί σπουδαίους ανθρώπους στο χώρο τους εκεί που ζουν και δημιουργούν , καταγράφει τη ζωή, τις αφηγήσεις και τις αξίες τους. Ιστορίες ανθρώπων που δεν πρέπει να χαθούν.

Άνθρωποι σημαντικοί, που κινούνται στους άξονες της δημιουργίας της προσφοράς και της εξωστρέφειας … όλοι αυτοί που πάνε τον τόπο μας μπροστά , αυτοί είναι «οι πρωταγωνιστές μας».

Μέσα από μια σύγχρονη και δυναμική κινηματογράφηση η εκπομπή δίνει βήμα στο πιο δημιουργικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας μας, έτσι ώστε να παρουσιάσει στο κοινό, το έργο και τις εμπειρίες τους.

Γιατί η ζωή όταν δημιουργείς … είναι ωραία!

Με τον Στέλιο Ζερβό.