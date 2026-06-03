Ώρα Αιχμής

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Μάνος Δασκαλάκης

Η εκπομπή ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ βάζει στο μικροσκόπιο τα πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητας.

Αναλύει και συζητάει με πρόσωπα που έχουν κάτι να πουν για τα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα μας.

Πολιτική, αυτοδιοίκηση, πρωτογενής τομέας, τουρισμός, οικονομία, αγορά, εκπαίδευση αλλά και κοινωνικά θέματα σε μια εκπομπή που έχει καθιερωθεί στην συνείδηση των τηλεθεατών.

Απευθείας συνδέσεις με την καρδιά των γεγονότων και συνεντεύξεις που ανατέμνουν βασικές πτυχές της κοινωνίας.

Κάθε εβδομάδα μια διαφορετική δημοσιογραφική συζήτηση βασισμένη σε πλήρη έρευνα και ρεπορτάζ με προσκεκλημένους τους ίδιους τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας.

Το ραντεβού γνώριμο σε ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ κάθε Δευτέρα 21:45 με τον Μάνο Δασκαλάκη.