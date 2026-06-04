Κρήτη σήμερα

Καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης!

Κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να ενημερωθείς, να εμπνευστείς και να συνδεθείς μαζί μας στην αγαπημένη σου εκπομπή “ΚΡΗΤΗ Σήμερα”!

Μαζί μας, η Νικολέτα Σφακιανάκη, που με το πάθος και την εμπειρία της μάς μεταφέρει όλα τα σημαντικά νέα από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο!

Από τις πιο επίκαιρες ειδήσεις, μέχρι αποκλειστικές συνεντεύξεις και αναλύσεις, η Νικολέτα φέρνει την αλήθεια κοντά σας με σοβαρότητα, αλλά και το χαμόγελο που όλοι αγαπάμε!

Η μέρα σου γίνεται καλύτερη όταν ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου – κι εμείς είμαστε εδώ για να σε κρατάμε ενήμερο, να συζητάμε τα θέματα που πραγματικά έχουν σημασία, και να δίνουμε φωνή σε όλα όσα επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.

Συντονίσου και γίνε μέρος της συζήτησης. Μπορείς να μας στείλεις τις δικές σου ερωτήσεις και σχόλια, γιατί η ενημέρωση είναι υπόθεση όλων μας. 🙌

📺 ΚΡΗΤΗ Σήμερα – η εκπομπή που εμπιστεύεσαι.

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Kαθημερινά στις 18:00