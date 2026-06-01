Κρήτες Καλλιτέχνες

Ένα τηλεοπτικό μουσικό φεστιβάλ ξανά στις οθόνες μας μέσα από τον ανανεωμένο κύκλο επεισοδίων ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ.

Πολυτάλαντοι και καταξιωμένοι Κρητικοί Καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν μουσικά αναδεικνύοντας αριστοτεχνικά τον πλούτο της μουσικής παράδοσης του τόπου μας από το χθες μέχρι το σήμερα.

Με κοντυλιές, μελωδίες, στίχους και μαντινάδες η αγαπημένη μουσική εκπομπή της ΚΡΗΤΗ TV επιστρέφει για να ενώσει με κέφι μικρές και μεγάλες τηλεοπτικές παρέες και να μας χαρίσει μία ξεχωριστή νότα χαράς και αισιοδοξίας.

Κάθε Σάββατο 21:40