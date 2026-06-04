Καλό Μεσημέρι με την Χριστιάννα Σκούρα: Η σταθερή μεσημεριανή τηλεοπτική συντροφιά στην ΚΡΗΤΗ TV, με φρέσκια ματιά κι ανανεωμένο περιεχόμενο!

Με πλούσια θεματολογία που “αγγίζει” τον παλμό της κοινωνίας, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της Κρήτης, συνεντεύξεις που εμπνέουν και lifestyle προτάσεις που κάνουν τη διαφορά. Η απόλυτη τηλεοπτική επιλογή για τα μεσημέρια σας είναι και εδώ στην ΚΡΗΤΗ ΤV.

Ξεκινάμε με θετική διάθεση και τη σιγουριά ότι κάθε μεσημέρι στην ΚΡΗΤΗ TV θα είναι γεμάτο χαρά, πληροφορία και ψυχαγωγία!

Συντονιστείτε καθημερινά στις 15:00 και ζήστε την εμπειρία μαζί μας, γιατί κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να γεμίσετε τη ζωή σας με ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Κρητική τηλεόραση!