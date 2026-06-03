Αθλητικές Iστορίες

Αγώνες! Νίκες! Αλλά και ήττες! Χαρές και λύπες! Όλα τα έχουν κλείσει καλά στο μυαλό και στην καρδιά τους!

Όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει! Λίγα ή πολλά. Είτε η ιστορία γράφτηκε δεκαετίες πριν, είτε πρόσφατα! Είναι οι άνθρωποι μας αυτοί! Αυτοί που έβρεξαν τη φανέλα τους με βροχή, με ιδρώτα, με δάκρυα! Και αυτή είναι η δική τους εκπομπή!

Είναι το δικό τους παιχνίδι μνήμης: Οι “Αθλητικές Ιστορίες” με τον Γιώργο Μιμίκο υπόσχονται συγκινήσεις μέσα από τον χώρο του αθλητισμού-όπως αυτές που έζησαν και δεν θα λησμονήσουν ποτέ-οι πρωταγωνιστές τους. Το παιχνίδι ξεκινάει…από το παρελθόν! Με τις “Αθλητικές Ιστορίες” στην ΚΡΗΤΗ TV.

Επιμέλεια-Παρουσίαση: Γιώργος Μιμίκος. Σκηνοθεσία και μοντάζ: Δημήτρης Φραγκιαδουλακης

Κάθε Πέμπτη στις 21:45.